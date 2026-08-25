Us Open, Federer pronto al ritorno in campo: allenamento con Musetti

Conto alla rovescia per il ritorno di Roger Federer sul cemento dell'Arthur Ashe Stadium di New York, dove il venti volte campione Slam e cinque volte vincitore degli Us Open si è scaldato in una sessione di allenamento di circa un'ora insieme a Lorenzo Musetti.
Il tennista azzurro ha fatto da sparring partner al fuoriclasse elvetico in vista dell'evento in programma oggi, affinando al contempo la propria preparazione per l'esordio nel tabellone principale dopo l'ottimo percorso compiuto a Cincinnati.
La serata-esibizione vedrà Federer incrociare la racchetta con Andy Roddick in un singolare al limite del singolo set con regola del killer point sul 40-40, per poi proseguire con una sfida in doppio che vedrà lo svizzero fare coppia con John McEnroe opposti al duo formato dallo stesso Roddick e Andre Agassi.