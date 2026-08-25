Tennis, qualificazioni Us Open: avanzano Cecchinato, Guerrieri e Passaro

Cecchinato, Guerrieri e Passaro superano il primo turno delle qualificazioni del singolare maschile degli Us Open e staccano il pass per le semifinali. Per Cecchinato vittoria contro il britannico Broady in due set (7-6 6-3), Passaro ha battuto il britannico Gill 7-6 6-2, mentre Guerrieri ha sconfitto il danese Holmgren 6-3 6-7 6-2. Sconfitti ed eliminati dallo slam Maestrelli, Brancaccio, Napolitano e Travaglia. Maestrelli è stato battuto da Samuel 6-7 6-3 6-1, Brancaccio da Seyboth Wild 6-2 6-1, Napolitano è stato sconfitto da McDonald 6-4 7-5 e Travaglia da Wndelken 6-4 3-6 6-3.