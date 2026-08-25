Tennis: Alcaraz e Serena Williams oggi nel doppio misto agli Us Open

A cinque giorni dell'inizio dei tabelloni di singolare diversi campioni - in attività ed ex - scenderanno in campo oggi agli Us Open. Carlos Alcaraz giocherà la sua prima partita ufficiale da aprile al fianco di Serena Williams.
Dopo aver saltato il Roland-Garros e Wimbledon a causa di un infortunio al polso destro, lo spagnolo inizierà il suo ritorno al circuito con il torneo di doppio misto. Sarà un ritorno anche per l'ex numero 1 del mondo Serena Williams, rientrata nel circuito agonistico a giugno, dopo quasi quattro anni di assenza. Aggiunti all'ultimo minuto al tabellone, il duo Alcaraz-Williams entrerà in gara contro gli specialisti Erin Routliffe e Lloyd Glasspool.
Aryna Sabalenka, attuale n.1, in coppia con Novak Djokovic, affronterà la ceca Katerina Siniakova e il britannico Henry Patten, n.1 del doppio. Le regole sono state modificate per accorciare le partite, con una coppia che deve vincere solo quattro game invece di sei per aggiudicarsi un set, tranne che in finale. Questo formato rivisto, tuttavia, non ha impedito a Sara Errani e Andrea Vavassori, specialisti della disciplina, di vincere nel 2025.
Il cinque volte campione degli Us Open Roger Federer è atteso nel Queens per una partita di esibizione insieme agli americani Andy Roddick, Andre Agassi e John McEnroe. "A essere sincero, è stressante. Non ho giocato un singolo set da, credo, Hurkacz a Wimbledon, saranno passati cinque anni", ha ricordato lo svizzero, 45 anni, ritiratosi dal circuito nel 2022.