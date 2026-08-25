Tennis: Alcaraz e Serena Williams oggi nel doppio misto agli Us Open

Il cinque volte campione degli Us Open Roger Federer è atteso nel Queens per una partita di esibizione insieme agli americani Andy Roddick, Andre Agassi e John McEnroe. "A essere sincero, è stressante. Non ho giocato un singolo set da, credo, Hurkacz a Wimbledon, saranno passati cinque anni", ha ricordato lo svizzero, 45 anni, ritiratosi dal circuito nel 2022.