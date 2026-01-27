Incredibile al Tour Down Under: canguro in strada, feriti diversi ciclisti

Incredibile successo per Jay Vine al Tour Down Under: il corridore della UAE Emirates ha trionfato nonostante una frattura allo scafoide del polso sinistro rimediata durante l'ultima tappa. L'infortunio è stato causato da un insolito incidente stradale: un canguro è entrato sul percorso provocando una carambola che ha coinvolto diversi atleti. Nonostante il dolore, l'australiano è riuscito a tagliare il traguardo e alzare il trofeo per la seconda volta in carriera, prima di sottoporsi a un intervento chirurgico perfettamente riuscito. L'incidente ha avuto conseguenze peggiori per altri corridori, tra cui il compagno di squadra Mikkel Bjerg, costretto al ritiro per fratture a spalla e mano.