Volley, ok l'esordio dell'Italia di Velasco: 3-0 alla Francia in amichevole
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Le azzurre della pallavolo cominciano col piede giusto il loro 2026. A Biella, nella prima amichevole stagionale, l'Italia di Julio Velasco - priva di molte delle sue stelle, da Egonu a Danesi, con molte esordienti alle prime esperienze in nazionale - batte la Francia per 3 set a 0 (25-18, 25-17, 25-14).
Top scorer e Mvp dell'incontro la schiacciatrice Linda Manfredini, con undici punti messi a referto nel giorno del suo 20esimo compleanno. Domani sera, a Novara, le azzurre torneranno in campo nella rivincita contro le francesi.