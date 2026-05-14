Volley, ok l'esordio dell'Italia di Velasco: 3-0 alla Francia in amichevole

14 Mag 2026 - 22:37
© IPA

© IPA

Le azzurre della pallavolo cominciano col piede giusto il loro 2026. A Biella, nella prima amichevole stagionale, l'Italia di Julio Velasco - priva di molte delle sue stelle, da Egonu a Danesi, con molte esordienti alle prime esperienze in nazionale - batte la Francia per 3 set a 0 (25-18, 25-17, 25-14).

Top scorer e Mvp dell'incontro la schiacciatrice Linda Manfredini, con undici punti messi a referto nel giorno del suo 20esimo compleanno. Domani sera, a Novara, le azzurre torneranno in campo nella rivincita contro le francesi. 

volley
julio velasco
pallavolo
nazionale italiana pallamano

Ultimi video

00:37
MCH FRECCE TRICOLORI ROMA MCH

Frecce tricolare, spettacolo sul Foro Italico

01:03
MCH MUSEO RAFA NADAL MCH

A Maiorca un museo dedicato a Rafa Nadal

00:16
13 MCH FUMOGENI DISTURBANO DARDERI 14/5 MCH

Incredibile a Roma: i fuochi d'artificio interrompono Jodar-Darderi

00:28
MCH ALLENAMENTO SINNER 13/5 MCH

Sinner in campo verso la sfida con Rublev

01:48
Schwazer mai visto prima

Uno Schwazer mai visto prima

01:36
Sinner solita macchina

Sinner solita macchina

01:08
Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

01:49
13 SRV SCHWAZER LANCIO INTERVISTA 13/5

"Alex Schwazer - La mia nuova vita": la confessione esclusiva

00:35
MCH SINNER BATTE PELLEGRINO 12/5 MCH

Sinner avanza a Roma: battuto Pellegrino, gli highlights

00:12
DICH DARDERI 12/5 DICH

Darderi: "Nel primo set non mi sentivo bene. Il pubblico mi ha aiutato"

01:22
MCH DARDERI BATTE ZVEREV 12/5 MCH

Darderi, che impresa contro Zverev!

00:39
DICH SINNER 12/5 DICH

Sinner: "Dai quarti si fa sul serio. Felice per Pellegrino"

01:33
MCH MUSETTI SCONFITTO DA RUUD MCH

Musetti, addio Internazionali: ko con Ruud

01:27
Tra padel e leggende

Tra padel e leggende

01:36
La favola di Pellegrino

La favola di Pellegrino

00:37
MCH FRECCE TRICOLORI ROMA MCH

Frecce tricolare, spettacolo sul Foro Italico

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER 12/5 DICH

Sinner: "Dai quarti si fa sul serio. Felice per Pellegrino"

MCH VITTORIA SINNER SU POPYRIN MCH

Sinner va veloce: 6-2/6-0 a Popyrin in poco più di un'ora

MCH SINNER BATTE PELLEGRINO 12/5 MCH

Sinner avanza a Roma: battuto Pellegrino, gli highlights

MCH DARDERI BATTE ZVEREV 12/5 MCH

Darderi, che impresa contro Zverev!

DICH PELLEGRINO DOPO VITTORIA VS TIAFOE DICH

Pellegrino: "Con Sinner voglio godermi il più possibile l'atmosfera dando il massimo"

Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:37
Volley, ok l'esordio dell'Italia di Velasco: 3-0 alla Francia in amichevole
21:55
Internazionali Roma, Medvedev batte Landaluce in 3 set e vola in semifinale con Sinner
19:55
Europei Taekwondo, Cirivello argento nei -54 kg
Sinner
16:09
Sinner show a Roma: scalza Djokovic e si prende l'ennesimo record. Poi il pensiero per Darderi
Pecco Bagnaia
15:56
MotoGp: Bagnaia, pronti per altra battaglia con Aprilia, spero Marquez torni presto