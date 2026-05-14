Europei Taekwondo, Cirivello argento nei -54 kg

L'argento di Cirivello chiude il bilancio italiano agli Europei di Monaco a quattro medaglie complessive. Al bronzo di Dennis Baretta nei -68 kg conquistato nel primo giorno di gare si erano aggiunti l'argento di Abderrahman Touiar nei -58 kg al Day 2 e il bronzo di Ludovico Iurlaro nei -63 kg di ieri. Quattro medaglie firmate da quattro atleti del settore senior maschile, con un dato che salta agli occhi sopra ogni altro: tre dei quattro medagliati hanno meno di vent'anni. Sedici anni Touiar, diciotto Cirivello, diciannove Iurlaro. Il vivaio azzurro si è preso il palcoscenico continentale, e lo ha fatto da protagonista.