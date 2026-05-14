Internazionali Roma, Medvedev batte Landaluce in 3 set e vola in semifinale con Sinner

Sarà Daniil Medvedev l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale di domani agli Internazionali d'Italia, Atp Masters 1000 in corso sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il russo, n.9 del mondo e testa di serie n.7, ha battuto in tre set in rimonta il giovane spagnolo Martin Landaluce, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-5 al quarto match point dopo 2 ore e 24 minuti di gioco.