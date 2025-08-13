Intesa Sanpaolo premium partner di Milano Cortina 2026

Logo SportMediaset
13 Ago 2025 - 11:23

Intesa Sanpaolo ha firmato con la Fondazione Milano Cortina 2026 l'accordo che sancisce il suo sostegno ai XXV Giochi Olimpici Invernali e ai XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 nel ruolo di Premium Partner, il più alto titolo possibile fra gli sponsor domestici. Intesa Sanpaolo è stato uno degli sponsor dei Giochi di Torino 2006, proprio venti anni fa, il sostegno del Gruppo continua nel solco delle grandi partnership in eventi sportivi internazionali del più alto livello ospitati nel nostro Paese. Fino ai Giochi Olimpici (6-22 febbraio 2026) e Paralimpici (6-15 marzo 2026) e per tutto il 2026, la presenza della Banca guidata da Carlo Messina si svilupperà lungo diverse direttive: sarà uno dei partner del Viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica coinvolgendo testimonial, clienti e colleghi; contribuirà al programma dell'Olimpiade Culturale con mostre dedicate presso i suoi musei delle Gallerie d'Italia, in particolare a Milano e a Vicenza; coinvolgerà persone della Banca tra i volontari olimpici per aiutare lo svolgimento delle gare; personalizzerà con allestimenti a tema olimpico le proprie sedi, le filiali e i canali web proprietari; rafforzerà la partnership con Visa nell'ambito della manifestazione come Preferred Issuing Bank Partner in Italia. Il Gruppo sostiene lo sport in tutte le sue forme come veicolo di crescita individuale e coesione sociale, riconoscendo nei valori che lo animano - la lealtà, il rispetto delle regole, la disciplina, il merito - i principi affini alla propria cultura d'impresa.

