Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Il paese natale di Coppi ha celebrato il Campionissimo del ciclismo in 66° morte

02 Gen 2026 - 22:26

Castellania Coppi (Alessandria), paese natale del Campionissimo del ciclismo, lo ha celebrato, oggi 2 gennaio, nel 66/o della morte. Con la messa nella chiesetta vicino al Mausoleo e la consegna del Premio internazionale 'Welcome Castellania'. "Una maniera semplice e familiare, ma anche un po' solenne - spiega Massimo Merlano, presidente e fondatore di Casa Coppi, Museo allestito nei locali dove vissero Fausto e il fratello Serse - per dire grazie ai cantori del ciclismo che hanno trasmesso il messaggio di Coppi in ogni angolo del mondo". Un messaggio che incarna - come ribadito dai figli Marina e Faustino - lo spirito anche della rinascita dell'Italia di quegli anni e la passione che solo uno sport come questo sa trasmettere, andando direttamente in mezzo alla gente. Premiati i sindaci Rocchino Muliere (Novi Ligure), Federico Chiodi (Tortona), Alessandro Busseti (Cassano Spinola), Domenico Miloscio (Pozzolo Formigaro), Sergio Vallenzona (ex di Castellania Coppi). Tutti impegnati, nei comuni di competenza, con iniziative e non solo che continuano a dare visibilità al territorio, in un indissolubile legame con il ciclismo e i suoi eroi. Riconoscimenti anche per la Camera di commercio di Alessandria, parte attiva del Museo AcdB, a Claudio Pesci dell'Associazione Fausto e Serse Coppi, ad Anna Tegaldi, 'angelo custode' di Casa Coppi, alla giornalista Luciana Rota, a Maurizio Formichetti, designer e referente Rcs Sport. 

Ultimi video

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

01:23
La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

Oltre 700 persone nella Basilica di Capodimonte per l'ultimo saluto a Davide Tizzano

Morto Davide Tizzano, addio al presidente del canottaggio due volte oro alle Olimpiadi

L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

Noblesse oblige: Kilian Jornet "premia" i top dello sport outdoor del 2025

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:44
Milano Cortina, la Fiamma Olimpica arriva in Liguria il 9 e 10 gennaio
22:26
Il paese natale di Coppi ha celebrato il Campionissimo del ciclismo in 66° morte
21:44
Milano-Cortina: Usa svela roster nazionale hockey con star della Nhl
21:16
Atletica: sold out la Termal Bologna Marathon, 42% iscritti sono stranieri
20:38
Basket: la Dinamo sfida la capolista Brescia e sogna la Final eight di Coppa