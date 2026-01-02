Il paese natale di Coppi ha celebrato il Campionissimo del ciclismo in 66° morte

Castellania Coppi (Alessandria), paese natale del Campionissimo del ciclismo, lo ha celebrato, oggi 2 gennaio, nel 66/o della morte. Con la messa nella chiesetta vicino al Mausoleo e la consegna del Premio internazionale 'Welcome Castellania'. "Una maniera semplice e familiare, ma anche un po' solenne - spiega Massimo Merlano, presidente e fondatore di Casa Coppi, Museo allestito nei locali dove vissero Fausto e il fratello Serse - per dire grazie ai cantori del ciclismo che hanno trasmesso il messaggio di Coppi in ogni angolo del mondo". Un messaggio che incarna - come ribadito dai figli Marina e Faustino - lo spirito anche della rinascita dell'Italia di quegli anni e la passione che solo uno sport come questo sa trasmettere, andando direttamente in mezzo alla gente. Premiati i sindaci Rocchino Muliere (Novi Ligure), Federico Chiodi (Tortona), Alessandro Busseti (Cassano Spinola), Domenico Miloscio (Pozzolo Formigaro), Sergio Vallenzona (ex di Castellania Coppi). Tutti impegnati, nei comuni di competenza, con iniziative e non solo che continuano a dare visibilità al territorio, in un indissolubile legame con il ciclismo e i suoi eroi. Riconoscimenti anche per la Camera di commercio di Alessandria, parte attiva del Museo AcdB, a Claudio Pesci dell'Associazione Fausto e Serse Coppi, ad Anna Tegaldi, 'angelo custode' di Casa Coppi, alla giornalista Luciana Rota, a Maurizio Formichetti, designer e referente Rcs Sport.