Il grande show Milano Wrestling fa tappa a Concorezzo il prossimo 12 luglio

La Milano Wrestling è nata solo 5 anni fa, ma è riuscita in pochissimo tempo a imporsi nell’olimpo del wrestling italiano ed europeo, grazie alla grande intraprendenza dei suoi membri fondatori e al nutrito roster di atleti giovani ma già con un importante bagaglio di esperienza maturato in altre realtà locali. La cura dei dettagli è uno dei mantra: chi viene a vedere uno spettacolo torna a casa con gli occhi che brillano. Più il tempo passa infatti, più velocemente vengono presi d’assalto i biglietti all’apertura del botteghino online. A fronte di tutto questo, non ci è voluto molto perché il ring della Milano Wrestling diventasse una meta molto ambita per tutti i lottatori più rilevanti della penisola e del resto del mondo, e perché cominciassero le collaborazioni con marchi di spicco dell’imprenditoria italiana.