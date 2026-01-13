Logo SportMediaset

Snowboard, CdM: Bormolini e Dal Masso, doppietta azzurra slalom parallelo Bad Gastein

13 Gen 2026 - 20:29

Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso sbancano Bad Gastein: il secondo slalom parallelo stagionale regala una nuova doppietta azzurra, come già avvenuto in stagione nella prima gara dell'inverno, il gigante cinese di Mylin. Per Dalmasso si tratta della quarta vittoria in carriera, la nona invece per Bormolini. E proprio nove sono ora i trionfi del parallelo italiano in questo magico inverno sulla tavola. Non c'è due senza tre, per il livignasco: è infatti la terza volta che Bormolini firma lo slalom di Bad Gastein dopo i trionfi del 2023 e del 2024. La finale di Bormolini dura pochi secondi: il tempo perchè il bulgaro Krashniak - alla prima presenza in una sfida per la vittoria - incappi in un errore che di fatto spiana la via per il secondo successo all'azzurro.

 Una grande Lucia Dalmasso coglie il secondo successo stagionale e quarto della carriera con una progressione irresistibile, specie nei turni decisivi. Dopo essersi sbarazzata di Payer e Miki tra ottavi e quarti, la falcadina ha il merito di invertire il pronostico tanto in semifinale con Julie Zogg, quanto in finale, indugendo all'errore Michelle Dekker. Per Dalmasso si tratta dell'ottavo podio complessivo in carriera nel massimo circuito e soprattutto la prima vittoria in slalom. 

