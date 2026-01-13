Snowboard, CdM: Bormolini e Dal Masso, doppietta azzurra slalom parallelo Bad Gastein

Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso sbancano Bad Gastein: il secondo slalom parallelo stagionale regala una nuova doppietta azzurra, come già avvenuto in stagione nella prima gara dell'inverno, il gigante cinese di Mylin. Per Dalmasso si tratta della quarta vittoria in carriera, la nona invece per Bormolini. E proprio nove sono ora i trionfi del parallelo italiano in questo magico inverno sulla tavola. Non c'è due senza tre, per il livignasco: è infatti la terza volta che Bormolini firma lo slalom di Bad Gastein dopo i trionfi del 2023 e del 2024. La finale di Bormolini dura pochi secondi: il tempo perchè il bulgaro Krashniak - alla prima presenza in una sfida per la vittoria - incappi in un errore che di fatto spiana la via per il secondo successo all'azzurro.