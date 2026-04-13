Golf, Rory McIlroy vince il Masters di Augusta

Superando alcune difficoltà iniziali e un brivido nel finale, Rory McIlroy ha vinto il Masters di Augusta, conquistando il suo sesto titolo major e diventando così il quarto campione in assoluto a vincere due volte consecutive all'Augusta National. Il numero due al mondo, originario dell'Irlanda del Nord, ha totalizzato un 'doppio bogey' alla quarta buca e un 'bogey' alla sesta, ma ha reagito con quattro 'birdie' nelle sette buche successive e ha tenuto duro dopo alcuni 'tee shot' disastrosi nel finale, aggiudicandosi la seconda giacca verde e un premio record di 4,5 milioni di dollari. McIlroy si unisce così a Tiger Woods, Jack Nicklaus e Nick Faldo come vincitore per due anni consecutivi nella storia del Masters, chiudendo l'ultimo giro con un 71 (-1) per finire a 276 (-12) e sconfiggere il numero uno del ranking Scottie Scheffler di un colpo.