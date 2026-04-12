Rugby, Challenge Cup: Benetton fuori ai quarti, Exeter vince 44-41
I Leoni del Benetton escono dalla Challenge Cup con una prova piena di orgoglio. I trevigiani hanno perso per 44-41 allo Stadio Monigo di Treviso contro gli inglesi degli Exeter Chiefs. Le marcature al 4' meta Cannone N. tr. Umaga, 7' meta Woodburn tr. Slade, 15' meta tecnica Exeter, 19' meta Umaga tr. Umaga, 23' meta Feyi-Waboso tr. Slade, 27' p. Slade, 36' meta Ratave tr. Umaga, 40' p. Umaga; 41' meta Skinner tr. Slade, 44' meta Bernasconi tr. Umaga, 47' meta Zambonin tr. Slade, 62' p. Umaga, 65' meta Umaga tr. Umaga, 69' p. Slade, 78' p. Slade.