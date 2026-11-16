Golf, il Campionato Nazionale Open show al gran finale

16 Nov 2026 - 15:30
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L'Italian Pro Tour presented by Buccellati si chiude con il Campionato Nazionale Open, prestigioso torneo con i protagonisti del golf azzurro - giunto alla 86ª edizione - in programma al Golf Nazionale di Sutri (VT) dal 18 al 21 novembre, con la Pro-Am di martedì 17 novembre a dare il via all'evento. In gara 75 giocatori, che si sfideranno su quattro giri da 18 buche per scrivere il proprio nome in un albo d'oro dove figurano giocatori che hanno fatto la storia del movimento golfistico nazionale. Sesto evento stagionale dell'Italian Pro Tour presented by Buccellati - Il Campionato Nazionale Open, evento con il maggior numero di edizioni del calendario federale, sarà dunque il sesto e ultimo atto stagionale dell'Italian Pro Tour presented by Buccellati - circuito delle gare nazionali e internazionali organizzato dalla Federazione Italiana Golf, con la collaborazione del Ministro per lo Sport e i Giovani e con il supporto dell'Official Advisor Infront Italy - che nel 2026 ha visto scendere in campo i talenti dell'Alps Tour (Villa Paradiso Alps Open; Miglianico Alps Open e Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon), i campioni dell'Hotelplanner Tour (Italian Challenge Open) e i fuoriclasse dello Staysure Legends Tour (Sergio Melpignano Senior Italian Open). Il field - Difende il titolo Aron Zemmer, che l'anno scorso bissò il successo del 2022, andandosi ad aggiungere alla lunga lista di vincitori di due o più edizioni come Jacopo Vecchi Fossa (2021 e 2018) ed Enrico Di Nitto (2023 e 2017), entrambi nel field. Sul tee di partenza anche Andrea Romano e Alessandro Nodari, tra i protagonisti dell'Alps Tour 2026, avendo ottenuto due delle cinque carte per l'HotelPlanner Tour. Romano, autore di ben quattro vittorie stagionali, ha conquistato il pass come secondo del ranking, mentre Nodari, grazie a una grande regolarità (9 piazzamenti in top ten e il secondo posto all'Hulencourt Alps Tour Grand Final in Belgio), ha fatto sua la "carta" con il quinto piazzamento nell'ordine di merito. Tra i giovani emergenti, scenderanno in campo, tra gli altri, Filippo Ponzano, che nel DS Automobiles 83° Open d'Italia al Circolo Golf Torino, si è distinto come miglior amateur del torneo sul percorso "di casa" e Riccardo Fantinelli, neo professionista reduce dalla vittoria nella Qualifying School dell'Alps Tour che gli ha permesso di ottenere la carta per il terzo circuito europeo. Tra i giocatori più esperti, Lorenzo Gagli (vincitore del torneo nel 2010), Gregory Molteni (a segno nel 2005) e Andrea Maestroni potranno contare sulle tantissime presenze accumulate sui principali circuiti europei. Nel 2006 l'unico successo a firma di un amateur - La gara, che inizialmente si chiamava Omnium e che è aperta agli amateur, è stata vinta una sola volta da un dilettante, Andrea Pavan nel 2006. In questa edizione saranno 15 i giovani dilettanti che cercheranno di mettersi in evidenza e far tesoro di un'esperienza formativa insieme a tanti giocatori esperti.

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