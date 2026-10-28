Automobilismo, ultima tappa GT italiano al Mugello: sfida Mercedes-Lamborghini-Ferrari

A inseguire i leader della classifica, ci sono la Lamborghini Huracan Gt3 Evo2, condotta dal romano Edoardo Liberati, dal padovano Mattia Michelotto e dal torinese Ignazio Zanon, e la Ferrari 296 Gt3 guidata dal veneto Alessandro Baldan e dallo statunitense Dylan Medler. Il weekend del Mugello vedrà scendere in pista anche il Tcr Italy, la Formula 4 Italia, il Porsche Carrera Cup e il Taycan Rush, competizione quest'ultima riservata a vetture Porsche elettriche. Tutti i campionati devono ancora assegnare il titolo 2026. La giornata di venerdì sarà dedicata al mattino alle prove libere e al pomeriggio alle prime qualifiche, il sabato verranno assegnate le ultime pole position e successivamente andranno in scena le prime gare. La domenica infine, alle 13,15 il via alla corsa decisiva del campionato italiano Gran Turismo endurance della durata di 3 ore. Tutte le informazioni sul sito di Mugello Circuit.