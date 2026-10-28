Automobilismo, ultima tappa GT italiano al Mugello: sfida Mercedes-Lamborghini-Ferrari

Torna questo fine settimana all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) il campionato italiano Gran Turismo endurance per disputare l'ultimo round della stagione. Con 32 punti ancora da assegnare, la lotta al vertice della categoria Gt3 sarà molto serrata con ben 3 team distanziati fra di loro di sole 20 lunghezze. In testa c'è la coppia composta dall'israeliano Guy Albag e dal piacentino Lorenzo Ferrari su Mercedes Amg Gt3 del team Akm Motorsport di cui è fondatore e proprietario Marco Antonelli, il padre di Kimi, il leader del campionato del mondo di Formula 1. Grazie al bottino pieno ottenuto nell'ultima gara che si è disputata sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola lo scorso 6 settembre, hanno fin qui accumulato 56 punti.
A inseguire i leader della classifica, ci sono la Lamborghini Huracan Gt3 Evo2, condotta dal romano Edoardo Liberati, dal padovano Mattia Michelotto e dal torinese Ignazio Zanon, e la Ferrari 296 Gt3 guidata dal veneto Alessandro Baldan e dallo statunitense Dylan Medler. Il weekend del Mugello vedrà scendere in pista anche il Tcr Italy, la Formula 4 Italia, il Porsche Carrera Cup e il Taycan Rush, competizione quest'ultima riservata a vetture Porsche elettriche. Tutti i campionati devono ancora assegnare il titolo 2026. La giornata di venerdì sarà dedicata al mattino alle prove libere e al pomeriggio alle prime qualifiche, il sabato verranno assegnate le ultime pole position e successivamente andranno in scena le prime gare. La domenica infine, alle 13,15 il via alla corsa decisiva del campionato italiano Gran Turismo endurance della durata di 3 ore. Tutte le informazioni sul sito di Mugello Circuit.