Automobilismo, ultima tappa GT italiano al Mugello: sfida Mercedes-Lamborghini-Ferrari

28 Ott 2026 - 15:51
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Torna questo fine settimana all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) il campionato italiano Gran Turismo endurance per disputare l'ultimo round della stagione. Con 32 punti ancora da assegnare, la lotta al vertice della categoria Gt3 sarà molto serrata con ben 3 team distanziati fra di loro di sole 20 lunghezze. In testa c'è la coppia composta dall'israeliano Guy Albag e dal piacentino Lorenzo Ferrari su Mercedes Amg Gt3 del team Akm Motorsport di cui è fondatore e proprietario Marco Antonelli, il padre di Kimi, il leader del campionato del mondo di Formula 1. Grazie al bottino pieno ottenuto nell'ultima gara che si è disputata sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola lo scorso 6 settembre, hanno fin qui accumulato 56 punti.

A inseguire i leader della classifica, ci sono la Lamborghini Huracan Gt3 Evo2, condotta dal romano Edoardo Liberati, dal padovano Mattia Michelotto e dal torinese Ignazio Zanon, e la Ferrari 296 Gt3 guidata dal veneto Alessandro Baldan e dallo statunitense Dylan Medler. Il weekend del Mugello vedrà scendere in pista anche il Tcr Italy, la Formula 4 Italia, il Porsche Carrera Cup e il Taycan Rush, competizione quest'ultima riservata a vetture Porsche elettriche. Tutti i campionati devono ancora assegnare il titolo 2026. La giornata di venerdì sarà dedicata al mattino alle prove libere e al pomeriggio alle prime qualifiche, il sabato verranno assegnate le ultime pole position e successivamente andranno in scena le prime gare. La domenica infine, alle 13,15 il via alla corsa decisiva del campionato italiano Gran Turismo endurance della durata di 3 ore. Tutte le informazioni sul sito di Mugello Circuit. 

Ultimi video

01:50
MCH TENNIS MUSETTI-COBOLLI SEMI LIONE 24/10 MCH

A Lione Musetti vince il derby con Cobolli e va in finale

00:15
MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

00:43
MCH MEDVEDEV KAZAKO MCH

Medvedev col vestito tipico kazako è uno show da non perdere

01:45
A Conegliano la Supercoppa

A Conegliano la Supercoppa

01:44
Touchdown per i Pittsburgh Steelers

Touchdown per i Pittsburgh Steelers

01:18
Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

00:50
Field goal del vantaggio per i Pittsburgh Steelers

Field goal del vantaggio per i Pittsburgh Steelers

00:57
Primo field goal per gli Steelers

Primo field goal per gli Steelers

03:37
Gli inni nazionali prima del match

Gli inni nazionali prima del match

02:40:17
Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

01:23
13 SRV BOXE GENOVA LB NUOVO

Boxe, per Lorenzo Berlusconi dieci vittorie su dieci incontri

01:22
L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

01:39
MCH BOXE LB MICELI PER SITO 24/10 MCH

Lorenzo Berlusconi fa dieci vittorie su dieci incontri

01:23
MCH SUPERCOPPA VOLLEY FEMMINILE: CONEGLIANO SUONA LA NONA 24/10 MCH

Conegliano vince la nona Supercoppa italiana: che festa

02:09
DICH TAMBERI ATLETA EUROPEO DELL'ANNO P DICH

Tamberi: "Una vittoria per tutto il movimento dell'atletica azzurra"

01:50
MCH TENNIS MUSETTI-COBOLLI SEMI LIONE 24/10 MCH

A Lione Musetti vince il derby con Cobolli e va in finale

I più visti di Altri Sport

DICH DJOKOVIC SU SINNER 8/10 DICH

Djokovic: "Sinner manca, ma fa bene a pensare a lungo termine"

L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

MCH TENNIS MUSETTI-COBOLLI SEMI LIONE 24/10 MCH

A Lione Musetti vince il derby con Cobolli e va in finale

Red Bull Bridge Bars: van Tonder attraversa 600 barre sospese sotto il ponte Bloukrans

MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

Dove osano le aquile: ecco la nuova Capanna Carrel sulla via normale del Cervino

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
Cobolli e Berrettini
17:00
Derby azzurro all'ATP 500 di Vienna: Cobolli e Berrettini si giocano i quarti di finale
16:58
F1, Perez rinnova con la Cadillac
16:57
F1, Verstappen: "Obiettivo Red Bull essere più competitivi in Messico"
16:36
Pugilato: tre bronzi per l'Italia ai Mondiali U19
16:13
Rugby, il ct azzurro Quesada verso le gare di novembre: "Situazione difficile"