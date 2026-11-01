Golf: HotelPlanner Tour, Grand Final a Julien Sale, Cristoni 8°, Scalise 14°

Titolo al francese Julien Sale con 266 (66 65 70 65, -22) colpi davanti al danese Hamish Brown con 270 (-18), numero uno della Road to Mallorca (ordine di merito) e miglior giocatore dell'HotelPlanner Tour per il 2026. E' il verdetto del Grand Final, ultimo evento stagionale che si è disputato sul percorso del Club de Golf Alcanada (par 72), a Port d'Alcúdia nell'isola spagnola di Mallorca, al termine del quale sono state assegnate le 'carte" categoria 15, a tempo pieno, ai migliori del ranking e altre altrettanto ambite a successivi 15 classificati delle quali hanno beneficiato anche Matteo Cristoni e Lorenzo Scalise, rispettivamente ottavo con 275 (69 68 67 71, -13) e 14° con 277 (72 71 68 66, -11). Al terzo posto con 271 (-17) il sudafricano MJ Daffue, al quarto con 272 (-16) lo statunitense John Catlin, al quinto con 273 (-15) il tedesco Hurly Long, l'olandese Lars Van Der Vight e lo scozzese Marc Warren. Insieme a Cristoni, il portoghese Pedro Figueiredo e lo svedese Christofer Blomstrand. Il due azzurri hanno ricevuto entrambi la categoria 20 per il DPWT e quella 7 per l'HPT. Matteo Cristoni, 24enne di Modena, è terminato 26° nell'ordine di merito, dove era 34° alla vigilia. Ha iniziato la gara in 16ª posizione, poi è entrato in top ten dove è rimasto con un 71 (-1, quattro birdie, tre bogey) a chiudere, che gli è valso l'ingresso in zona 'carta'.