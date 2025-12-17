Golf, DP World Tour: 5 azzurri in campo al Mauritius Open

L'AfrAsia Bank Mauritius Open chiude la serie di cinque eventi denominati 'Opening Swing' che hanno dato inizio alla stagione 2026 del DP World Tour. Nella nona edizione del torneo, organizzato in collaborazione con il Sunshine Tour e che avrà luogo dal 18 al 21 dicembre sul percorso dell'Heritage La Réserve Golf Links, a Bel Ombre nell'Isola di Mauritius, saranno in campo cinque azzurri: Andrea Pavan, Francesco Laporta, Renato Paratore, Stefano Mazzoli e Gregorio De Leo. Difende il secondo dei suoi due titoli l'inglese John Parry, 39enne di Harrogate, tornato sul circuito maggiore dopo aver vinto tre gare sull'HotelPlanner Tour 2024 (quattro in totale nel palmarés dove figurano anche due vittorie sul PGA EuroPro Tour). Nel 2025 con il successo a Mauritius e altre sei top ten si è classificato undicesimo nella Race to Dubai (ordine di merito) e ha ottenuto la 'carta' per il PGA Tour. È in un buon momento di forma come dimostra la settima piazza nel precedente Alfred Dunhill Championship.