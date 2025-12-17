Ginnastica, Buonfiglio: "Sconfessato chi dice giustizia sport amministrata da presidenti"

"Non voglio speculare sulle situazioni, ma chi dice che la giustizia federale è amministrata dai presidenti, penso che in questi giorni sia stato sconfessato". Lo ha detto Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, nella conferenza stampa post giunta, riferendosi al caso della ginnastica e alla squalifica di Luciana De Corso, moglie del presidente della Fgi, squalificata per 10 mesi per tesseramenti irregolari. Parlando della commissione che sta invece lavorando alla riforma della giustizia sportiva ha sottolineato: "Ci stiamo lavorando, ma su consiglio di alcuni giuristi aspettiamo la sentenza della corte europea (su Agnelli, ndr) perché non vogliamo intraprendere una strada e poi essere sconfessati. Ma entro fine gennaio mi auguro di arrivare a una riforma, perché questo è un altro impegno preso e che manterremo".