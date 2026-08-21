Giochi Mediterraneo: nel taekwondo otto azzurri, dt Nolano "Squadra giovane che saprà ben figurare"

"La squadra che è stata portata qui - spiega il direttore tecnico Claudio Nolano - è volutamente giovane, per esigenze legate al ciclo che verrà. I Giochi sono una competizione importante, sul piano del ranking valgono più punti. Ma è anche dal punto di vista dell'immagine che ci teniamo moltissimo a ben figurare davanti agli altri sport e a tutta la delegazione del Coni". Obiettivi calibrati, dunque. "Questa squadra ci permette di responsabilizzare ragazzi che possono essere risorse per il futuro. Non possiamo pretendere da loro il risultato come scontato, ma siamo certi che sapranno ben figurare". Nolano non nasconde il valore degli avversari: "Vediamo squadre come la Tunisia, che ha schierato i propri campioni e medagliati olimpici. Noi abbiamo scelto un'altra strada. È il passaggio giusto per costruire ragazzi che col tempo avranno la spina dorsale per affrontare gli appuntamenti futuri. Ci divertiremo, perché sapranno dare filo da torcere".