Tennis: Rybakina si infortuna, Swiatek in semifinale a Cincinnati

Iga Swiatek è approdata in semifinale al Masters Atp-Wta di Cincinnati, dopo che Elena Rybakina è stata costretta al ritiro per un infortunio al tallone, a meno di mezz'ora dall'inizio del loro incontro. Il ritiro, a soli 10 giorni dall'inizio degli US Open, ha sollevato preoccupazioni sulla condizione fisica della kazaka, n. 2 del mondo, già sconfitta in finale dal Swiatek nel torneo di Toronto della scorsa settimana. La polacca affronterà la statunitense Jessica Pegula, che ha un problema all'anca dopo aver sconfitto Amanda Anisimova 6-2, 4-6, 7-6 (7/4). Pegula, a 32 anni, é la quarta giocatrice dal 2009 a raggiungere cinque o più quarti di finale in un Masters 1000 dopo aver compiuto 30 anni, insieme a Li Na, Serena Williams e Svetlana Kuznetsova.