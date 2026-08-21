Basket: Maxima Roma, al via stagione con ritiro a Campobasso

21 Ago 2026 - 12:21
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Prende ufficialmente il via la stagione della Maxima Roma, che sarà in ritiro a Campobasso da oggi 21 agosto al 1° settembre prima di affrontare un'annata di grande rilievo suddivisa tra il campionato di Serie A e l'impegno continentale in EuroCup. La squadra sarà ospite dei Fiori d'Acciaio per svolgere la prima fase di preparazione atletica, fisica e tecnica. Per garantire al gruppo la massima concentrazione, tutte le sedute si svolgeranno a porte chiuse, salvo eventuali variazioni che verranno comunicate successivamente. Lunedì 24 agosto è prevista una conferenza stampa in streaming del coach Matteo Cotelli, che guida la squadra reduce da un'ottima annata a Brescia, affiancato dagli assistant coach Alberti e Lotesoriere. Lo staff tecnico si completa con Ike Udanoh per il player development, Roberto Iezzi nel ruolo di director of performance e Francesco Ruffolo come preparatore atletico. 

Il roast a disposizione dello staff comprende Miro Bilan, giunto da Brescia insieme a coach Cotelli, gli statunitensi Aaron Holiday, Xavier Moon, John Brown e Matt Ryan, oltre al figlio d'arte Mirza Alibegovic e agli italiani Giovanni Veronesi e Carl Wheatle. Aggregati al gruppo figurano anche Marko Milovanovic e Davide Moretti. Nei prossimi giorni la società continuerà ad annunciare i giocatori che completeranno definitivamente la rosa. La fase di preparazione vedrà la Maxima Roma impegnata in una serie progressiva di test e tornei in vista del debutto ufficiale. Il 4 e 5 settembre, i capitolini prenderanno parte al 5° Memorial "Fabrizio Di Flavio" a Penne, in provincia di Pescara, affrontando Scafati, Ruvo e Avellino. Il percorso proseguirà il 12 e 13 settembre con la partecipazione al prestigioso torneo "City of Cagliari", che vedrà ai nastri di partenza formazioni del calibro di Hapoel Tel Aviv, ASVEL e Bayern Monaco. Gli ultimi collaudi prima delle gare ufficiali sono fissati per la seconda metà del mese: il 16 settembre con l'amichevole in trasferta contro la Virtus Bologna e il 19 settembre con il test match sul campo di Varese. L'esordio ufficiale in Serie A è programmato per domenica 27 settembre al PalaEur contro Napoli, mentre il primo appuntamento europeo in EuroCup si terrà il 30 settembre, sempre sul parquet di casa, contro i rumeni del Cluj.

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