Basket, Spreafico shock: niente Mondiali e fine carriera azzurra dopo l'infortunio

Il presidente della Fip, Giovanni Petrucci, ha detto: "è stato per me motivo di profondo dispiacere venire a sapere che Laura non potrà vivere da protagonista il Mondiale di Berlino, che avrebbe rappresentato il giusto coronamento della sua straordinaria carriera in azzurro. Laura sarà comunque con noi a Berlino, perché una capitana come lei non può mancare a un appuntamento così prestigioso. La sua esperienza, la sua professionalità e la sua integrità costituiranno un patrimonio prezioso che continuerà a essere utile alla Nazionale e alla Fip anche in un prossimo futuro".