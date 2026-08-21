Basket, Spreafico shock: niente Mondiali e fine carriera azzurra dopo l'infortunio

21 Ago 2026 - 12:07
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Laura Spreafico © instagram

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A seguito di una lesione muscolare alla coscia destra riportata un paio di giorni fa in allenamento, Laura Spreafico domani sera lascerà il raduno azzurro trentino e quindi non parteciperà alla Fiba Women's World Cup in programma a Berlino dal 4 al 13 settembre.

Come annunciato dalla capitana della Nazionale alla vigilia del raduno, si chiude quindi qui la sua carriera azzurra: 64 presenze e 304 punti, impreziosite dalla grande gioia della medaglia di bronzo vinta lo scorso anno all'Europeo.

Il presidente della Fip, Giovanni Petrucci, ha detto: "è stato per me motivo di profondo dispiacere venire a sapere che Laura non potrà vivere da protagonista il Mondiale di Berlino, che avrebbe rappresentato il giusto coronamento della sua straordinaria carriera in azzurro. Laura sarà comunque con noi a Berlino, perché una capitana come lei non può mancare a un appuntamento così prestigioso. La sua esperienza, la sua professionalità e la sua integrità costituiranno un patrimonio prezioso che continuerà a essere utile alla Nazionale e alla Fip anche in un prossimo futuro".

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