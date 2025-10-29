Logo SportMediaset

Giochi del Mediterraneo, visita di validazione per Taranto 2026

29 Ott 2025 - 21:30

Prosegue il lavoro di organizzazione dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Una delegazione della Federazione Internazionale di Tennistavolo (ITTF) ha fatto una visita di validazione dei siti di gara e di allenamento che ospiteranno le competizioni della disciplina. A guidare l'ispezione Azeddine Talbi, delegato tecnico ITTF, accompagnato da Roman Plese, referente della Federazione Italiana Tennistavolo (FITeT). Il sopralluogo ha interessato il Palatifo di Castellaneta, sede designata delle gare, e la tensostruttura adiacente destinata al warm-up, oltre alle palestre "Aristosseno" e "Liside" di Taranto, individuate come training venue per gli atleti. La struttura di Castellaneta, in fase di ristrutturazione con completamento previsto per marzo 2026, è stata giudicata idonea a ospitare le competizioni. La delegazione ha analizzato tutti gli aspetti tecnici e organizzativi, dalla logistica alla sicurezza, fino all'allestimento dell'arena di gara. Il programma pongistico dei Giochi, dal 26 agosto al 2 settembre 2026, prevede otto giornate di gare tra singolari, doppi e misto. Talbi e Plese hanno espresso "pieno apprezzamento per l'organizzazione e la qualità della pianificazione", definendo Taranto 2026 "un progetto di eccellenza sportiva e organizzativa per tutto il Mediterraneo". 

