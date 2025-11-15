Logo SportMediaset

Ghiaccio: Cdm velocità; Lollobrigida 4/a a Salt Lake City

15 Nov 2025 - 10:30

Nella notte è cominciata a Salt Lake City (Usa) la Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga. Ha sfiorato il podio Francesca Lollobrigida (C.S. Aeronautica), quarta classificata. La trentaquattrenne laziale ha fermato il cronometro sul 3'57"65, venendo battuta nella rincorsa al terzo posto per soli 46 centesimi dalla norvegese Ragne Wiklund. Il successo è stato appannaggio dell'olandese Joey Beune (3'53"69). Piazza d'onore alla canadese Valerie Maltais (3'56"53). Nei 5.000 metri maschili Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), non all'apice della condizione a causa di un risentimento alla schiena accusato qualche giorno fa, ha chiuso al sesto posto con il tempo di 6'07"64. Si è piazzato nono Michele Malfatti (Fiamme Gialle), in 6'11"82, mentre Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) ha concluso quindicesimo in 6'21"62. Vittoria al francese Timothy Loubineaud, autore del nuovo record del mondo in 6'00"23, davanti al ceco Metodej Jilek (6'02"78) e al norvegese Sander Eitrem (6'03"38).

