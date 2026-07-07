Basket: Amedeo Della Valle e William McDowell-White alla Openjobmetis Varese

Dopo il clamoroso arrivo di Amedeo Della Valle, che ieri ha firmato il nuovo contratto rinunciando ad andare alla Maxima Roma, la Openjobmetis Pallacanestro Varese ha ufficializzato l'ingaggio del nazionale australiano William McDowell-White. Playmaker classico di 196 centimetri, classe 1998, McDowell-White ha maturato una significativa esperienza europea giocando in Germania, prima con il Brose Bamberg e poi con l'Alba Berlino disputando anche l'Eurolega, per poi trasferirsi nella scorsa stagione in Francia, a Bourg, dove ha conquistato l'Eurocup. Nei giorni scorsi la Pallacanestro Openjobmetis Varese aveva confermato gli italiani Davide Alviti, Matteo Librizzi e Maximilian Ladurner, oltre al centro statunitense Nate Renfro, annunciando anche l'arrivo dell'ala Hunter Hale.