Atletica, Filippo Tortu 10 luglio torna in pista a Foligno: "Obiettivo entrare in forma"

Dopo la prova del 1° Luglio in Austria a Eisenstadt, che l'ha visto tornare alle gare dopo un lungo infortunio, Filippo Tortu ha deciso di rimettersi di nuovo in pista. Il velocista azzurro, laureatosi campione olimpico con la staffetta 4x100 a Tokyo 2020, correrà i 200 metri venerdì 10 luglio a Foligno, nel contesto del Meeting Tommasoni. "Il modo migliore per entrare in forma in vista degli Europei è gareggiare. Motivo per cui ho deciso di correre a Foligno. È una pista molto veloce dove spero di iniziare a correre i tempi che penso di valere" ha dichiarato Tortu.