Atletica, Filippo Tortu 10 luglio torna in pista a Foligno: "Obiettivo entrare in forma"

07 Lug 2026 - 13:07
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Dopo la prova del 1° Luglio in Austria a Eisenstadt, che l'ha visto tornare alle gare dopo un lungo infortunio, Filippo Tortu ha deciso di rimettersi di nuovo in pista. Il velocista azzurro, laureatosi campione olimpico con la staffetta 4x100 a Tokyo 2020, correrà i 200 metri venerdì 10 luglio a Foligno, nel contesto del Meeting Tommasoni. "Il modo migliore per entrare in forma in vista degli Europei è gareggiare. Motivo per cui ho deciso di correre a Foligno. È una pista molto veloce dove spero di iniziare a correre i tempi che penso di valere" ha dichiarato Tortu.

La gara di Foligno rappresenta una nuova occasione per mettere a fuoco con più precisione lo stato della preparazione fisica, dopo il passaggio di Eisenstandt. Anche questa gara, come ogni tappa da qui alla fine del mese, ha un obiettivo preciso: raggiungere il massimo della forma fisica nel mese di agosto, momento chiave per affrontare con ambizioni importanti i Campionati Europei di Atletica 2026, in programma dal 10 al 16 agosto all'Alexander Stadium di Birmingham, nel Regno Unito.

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