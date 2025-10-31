Football americano, i Guelfi Firenze festeggiano lo scudetto

Domani la Fondazione Franco Zeffirelli onlus, in piazza San Firenze, ospiterà a partire dalle 18 la 'Guelfi Ring Night', la serata celebrativa dedicata al secondo scudetto conquistato dai Guelfi Firenze nel football americano. Per l'occasione saranno consegnati ai giocatori e allo staff gli anelli celebrativi, in argento, realizzati a mano dalla bottega Paolo Penko di Firenze, con all'interno è inciso un messaggio nascosto con il motto 'Leave no doubt-12-0', a celebrare il trionfo della squadra che ha chiuso il campionato da imbattuta, vincendo 12 partite su 12.