Fiaccola olimpica ad Ascoli il 4 gennaio, la partenza da Viale Treviri

01 Gen 2026 - 23:10

Il 4 gennaio, Ascoli Piceno concluderà l'anno come Città Europea dello Sport con un evento emozionante: il passaggio della fiaccola olimpica in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. "Il bilancio dell'anno di Ascoli Città Europea dello Sport è estremamente positivo. - dichiara il sindaco Marco Fioravanti - Le numerose iniziative organizzate dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con le organizzazioni sportive e le associazioni, hanno consentito di promuovere la Città e i suoi valori, grazie alla partecipazione di atleti di alto livello e alla realizzazione di eventi di grande richiamo. Un riconoscimento importante per la nostra comunità, che dimostra come lo sport possa essere un potente strumento di coesione sociale e di promozione del territorio. Il passaggio della fiamma olimpica rappresenta il coronamento di questo percorso, un onore che sottolinea la nostra capacità di ospitare eventi di rilevanza internazionale e di trasmettere i valori olimpici". Il programma dell'evento prevede alle ore 09.34 la partenza da Viale Treviri (incrocio Via Nicolò Tommaseo). Di seguito il percorso: Viale Treviri - Via Dino Angelini - Via del Trivio - Via A. Ceci - Corso Trento e Trieste - Corso Mazzini - Piazza del Popolo (sosta con accensione del braciere da parte del sindaco Marco Fioravanti e dell'assessore allo Sport, Nico Stallone, con la fiamma olimpica portata dal tedoforo) - Via Cino del Duca - Corso Trento e Trieste - Piazza Arringo - Corso Vittorio Emanuele - Piazza Matteotti - Via G. Marconi - Via III Ottobre Alle ore 10.10 il passaggio della fiamma si concluderà in Via III Ottobre n. 1. "L'anno appena concluso - conclude l'assessore allo Sport Domenico Stallone - ha confermato l'importanza strategica dello sport per la nostra città. I numeri registrati in termini di partecipazione del pubblico e di coinvolgimento delle associazioni locali sono stati impressionanti".

