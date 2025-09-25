Fci, presidente Dagnoni: "Italia si conferma centro mondiale del ciclismo"

Un premio a tutto il ciclismo italiano: cosi' Cordiano Dagnoni, presidente della federciclismo, accoglie la decisione dell'Uci, la federazione mondiale, che ha assegnato all'Italia il Mondiale su strada e pista 2031, che si correra' in Trentino e a Spresiano, in provincia di Treviso, il mondiale ciclocross 2026 (Treviso) e quello Marathon 2029 (Val Gardena). "Con queste assegnazioni l'Uci ha premiato non solo le singole candidature, ma tutto il movimento italiano. L'Italia si conferma come uno dei centri mondiali del ciclismo, capace di mettere insieme il calore delle nostre comunità, la passione dei nostri tifosi, la bellezza dei territori, l'eccellenza dei nostri prodotti e la competenza dei nostri dirigenti", le parole di Dagnoni. "Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati in questi mesi, a cominciare dalle società organizzatrici, gli enti locali e le istituzioni, che hanno lavorato tutti per un obiettivo comune", ha aggiunto il n.1 Fci. "Quello che ci aspetta nei prossimi anni sarà un crescendo di emozioni che si aggiungono agli eventi storici già celebrati, come le partenze del Tour e Vuelta o le recenti edizioni del Giro d'Italia. Il culmine di questo climax saranno sicuramente i Mondiali del 2031: belli, impegnativi, entusiasmanti. Vere e proprie Olimpiadi del nostro sport, in grado di concentrare l'attenzione del mondo su un territorio, quello del Nord-Est, da sempre culla del ciclismo". "Questi appuntamenti, oltre ad essere un riconoscimento, sono anche un'esortazione a continuare sulla strada intrapresa e un impegno ad accelerare quegli interventi necessari perché possano lasciare un'eredità permanente al Paese - la conclusione di Dagnoni -. Penso in particolare alla realizzazione del Velodromo di Spresiano e a interventi sulla sicurezza. La Federazione farà di tutto affinché i nostri atleti arrivino nella migliore condizione, per onorare degnamente questo importante evento. Ci auguriamo pertanto un adeguato sostegno di tutte le istituzioni politiche e sportive in questo percorso".