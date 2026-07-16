F1: Norris cambia la batteria, penalizzato di 10 posti in griglia

16 Lug 2026 - 18:19
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Lando Norris partirà nel GP del Belgio di Formula 1 con una penalità di 10 posizioni in griglia dopo aver dovuto cambiare nuovamente la batteria della sua vettura, ha annunciato la McLaren. Il team britannico equipaggerà la vettura del campione del mondo "con una quarta batteria" dall'inizio della stagione, superando il limite di tre. La McLaren ha spiegato che la prima batteria del pilota britannico si è guastata in Cina, impedendo a Norris di prendere il via alla gara. La seconda si è poi danneggiata in Giappone, dove è stata riparata e reinstallata sulla sua vettura, ma si è guastata di nuovo a Monaco durante la seconda sessione di prove libere. E sebbene la terza batteria abbia funzionato senza problemi da allora, la McLaren sostiene che il suo fornitore di motori, Mercedes, ha introdotto un aggiornamento che risolve diversi problemi precedenti e le rende più affidabili. "Per beneficiare di questi aggiornamenti, dobbiamo subire una penalità di 10 posizioni in griglia per la vettura di Lando al fine di installare questa nuova batteria", ha spiegato la McLaren. "Abbiamo scelto di apportare questa modifica in Belgio, un circuito dove i sorpassi sono relativamente più frequenti rispetto ai due tracciati successivi, in Ungheria e a Zandvoort".

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