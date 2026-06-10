F1, i dati Brembo per il GP di Barcellona

Un nuovo record

In occasione del GP di Monaco 2026 Kimi Antonelli si è preso l’ennesimo record di precocità: a 19 anni, 9 mesi e 13 giorni è diventato il più giovane di sempre a realizzare un Grand Chelem in Formula 1. Il pilota italiano ha infatti conquistato la pole, è stato al comando per l’intera gara, l’ha vinta e ha anche fatto segnare il giro più veloce. Ha battuto il record di Max Verstappen, a cui riuscì per la prima volta al GP d’Austria 2021, a 23 anni, 9 mesi e 4 giorni. Sia il vecchio che il nuovo detentore del primato l’hanno realizzato con le pinze Brembo.