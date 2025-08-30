Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

F1, Hamilton: "Cambiato l'approccio e il feeling è migliorato"

30 Ago 2025 - 22:23

"Ho avuto un feeling migliore, ho cambiato alcune cose nella preparazione e l'approccio è stato più positivo. La macchina è difficile da guidare, la pista non è ideale per noi ma il risultato è solido e siamo tutti molto vicini. Dobbiamo continuare a spingere. All'inizio del weekend il gap era incredibile, ora ci siamo riavvicinati. Spero in condizioni miste, con Leclerc possiamo mettere pressione a chi sta davanti per portare a casa il maggior numero di punti possibili". Così il ferrarista Lewis Hamilton commenta a Sky Sport il 7° posto in qualifica nel Gp d'Olanda.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:33
Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

I più visti di Altri Sport

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Sinner a New York

Sinner a New York

DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:23
F1, Hamilton: "Cambiato l'approccio e il feeling è migliorato"
22:09
Atletica, Dosso corre in 11"24 sui 100 metri del test premondiale a Rieti
21:36
F1, Leclerc: "Oggi sono stato pessimo, difficile fare la differenza"
20:33
A Roma la terza tappa del tour mondiale in handbike di Pelletier
19:09
Volley, Mondiali U21: Italia in finale, Rep.Ceca sconfitta