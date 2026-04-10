Sci alpino, Paris guarda avanti: 'Ho voglia di continuare"

"Ho fatto un bel fine stagione, è stata una grande sorpresa anche per me e ora c'è la motivazione per andare avanti". Dominik Paris, medaglia di bronzo in discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, guarda al futuro ancora sugli sci. L'atleta altoatesino è stato premiato in occasione della cerimonia del Centro sportivo Carabinieri in occasione del Prowinter Season Finale 2026 a Fiera Bolzano. Sul palco, insieme ad altri 27 protagonisti di una stagione memorabile nel campo dello sport invernale, anche Federica Brignone. Per lei "mesi impegnativi che l'hanno messa a dura prova anche dal punto di vista umano", ha spiegato a margine della premiazione. "Ora il focus è sulle cure, per andare avanti devo in primis stare meglio", ha spiegato l'atleta azzurra. Presenti tra gli altri anche Luca Spechenhauser, campione olimpico staffetta mista; Lukas Hofer, medaglia d'argento nella staffetta mista e Dominik Fischnaller, medaglia di bronzo nello slittino singolo.