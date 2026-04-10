Brignone, Vittozzi, Paris e le altre stelle di Milano-Cortina 2026 premiate dall'Arma a Prowinter Season Finale

Cuore della mattinata è stata la nona edizione dello Ski Rental & Retail Summit di Prowinter Lab powered by ITASnow, che ha offerto una fotografia aggiornata e puntuale dello stato di salute del comparto attraverso i dati della ricerca 2025/’26. L’indagine, basata su un campione di 400 operatori complessivi (200 noleggi e 200 negozi) distribuiti nelle principali aree sciistiche italiane, è stata condotta attraverso un approccio misto che integra questionari online e interviste dirette, con una selezione geografica degli operatori - volta a garantire una rappresentazione equilibrata del mercato.