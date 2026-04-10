Brignone, Vittozzi, Paris e le altre stelle di Milano-Cortina 2026 premiate dall'Arma a Prowinter Season Finale
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Si è tenuto oggi a Fiera Bolzano Prowinter Season Finale 2026, l’appuntamento che ogni anno riunisce i principali protagonisti del settore neve e outdoor a chiusura della stagione invernale. Una giornata intensa, capace di intrecciare analisi di mercato, confronto tra operatori e celebrazione dei successi sportivi, confermandosi ancora una volta un momento chiave per leggere il presente e guardare con consapevolezza al futuro dello ski business.
Cuore della mattinata è stata la nona edizione dello Ski Rental & Retail Summit di Prowinter Lab powered by ITASnow, che ha offerto una fotografia aggiornata e puntuale dello stato di salute del comparto attraverso i dati della ricerca 2025/’26. L’indagine, basata su un campione di 400 operatori complessivi (200 noleggi e 200 negozi) distribuiti nelle principali aree sciistiche italiane, è stata condotta attraverso un approccio misto che integra questionari online e interviste dirette, con una selezione geografica degli operatori - volta a garantire una rappresentazione equilibrata del mercato.
Dai risultati emerge un settore solido e resiliente, che conferma una buona capacità di tenuta e si muove in un contesto di crescita graduale. Il fatturato si distribuisce infatti tra stabilità (34,2%) e lievi incrementi (30,6%), mentre oltre la metà degli operatori (53,3%) valuta positivamente la stagione in corso. Il quadro generale restituisce un equilibrio delicato tra fiducia e cautela: se il 44,6% degli intervistati si dichiara ottimista, una quota equivalente mantiene un approccio prudente, segnando una fase di transizione che richiede attenzione e capacità di adattamento.
A incidere sull’andamento della stagione restano soprattutto fattori esterni, con meteo e innevamento indicati come determinanti dal 66,3% degli operatori. Accanto a questi, emergono con sempre maggiore forza dinamiche strutturali come la discontinuità dei flussi turistici e la crescente pressione su prezzi e concorrenza, che contribuiscono a ridisegnare gli equilibri del mercato.
Nel comparto noleggio, lo sci allround si conferma il cuore dell’offerta (53,6%), mentre i segnali più interessanti arrivano dal segmento pista, in particolare nella fascia premium (19,9%), che mostra un’evoluzione della domanda verso prodotti di maggiore qualità. Prosegue inoltre la crescita dell’online booking: per il 36,2% dei noleggiatori rappresenta tra l’11% e il 25% del volume d’affari, pur non essendo ancora dominante.
Gli investimenti continuano a concentrarsi sul prodotto, con il 76,8% degli operatori orientato all’acquisto di nuove attrezzature. Parallelamente cresce l’attenzione verso la formazione del personale (21,9%), segnale di una volontà sempre più diffusa di puntare sulla qualità del servizio come leva distintiva.
Nel retail specializzato tengono le categorie tradizionali, sci alpino, calzature tecniche e abbigliamento, ma il contesto competitivo si fa più intenso. I marketplace online sono percepiti come una minaccia concreta dal 61,9% dei negozianti, mentre la vendita diretta dei brand (DTC) rappresenta una criticità per il 50% del campione. Il prezzo resta la leva più sensibile: il 76,2% degli operatori segnala come sconti e promozioni stiano progressivamente erodendo valore percepito e marginalità.
Il quadro che emerge è quello di un settore solido, ma attraversato da trasformazioni profonde, che richiedono evoluzione dei modelli di business e una crescente capacità di adattamento per mantenere competitività nel medio-lungo periodo.
Nel pomeriggio, Prowinter Season Finale ha lasciato spazio a uno dei momenti più sentiti della giornata: la Festa dell’Atleta del Centro Sportivo Carabinieri – Sezione Sport Invernali, dedicata ai protagonisti della stagione agonistica. Un’occasione carica di emozione, che ha celebrato i risultati sportivi e i valori espressi dagli atleti dell’Arma, con un omaggio speciale ai successi dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.
Durante la cerimonia sono stati premiati alcuni dei nomi più rappresentativi degli sport invernali italiani: la due volte campionessa olimpica Federica Brignone, la plurimedagliata Lisa Vittozzi e il discesista Dominik Paris, insieme al biatleta Lukas Hofer. A loro si sono affiancati gli slittinisti Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner e Dominik Fischnaller, oltre al pattinatore Luca Spechenhauser, in una celebrazione corale che ha coinvolto numerosi altri atleti distintisi nelle diverse discipline.
Un momento di forte impatto emotivo, che ha unito istituzioni, pubblico e operatori, sottolineando il legame tra industria della neve e sport di alto livello. La prossima edizione della fiera B2B dedicata allo skibusiness e all’outdoor si terrà dal 10 al 12 gennaio 2027 a Fiera Bolzano, con la 27ª edizione di Prowinter pronta ad accompagnare il mondo neve verso nuove opportunità.