Tennis: bene Cocciaretto e Paolini, Italia-Giappone sul 2-0 in Bjk Cup

Sulla terra rossa del Colle degli Dei di Velletri, l'Italia conclude la prima giornata di qualificazioni di Billie Jean King Cup avanti 2-0 sul Giappone. Nel primo match, Elisabetta Cocciaretto ha vinto 7-5 6-2 contro la numero 84 del mondo Moyuka Uchijima; nella seconda sfida, poi, Jasmine Paolini ha battuto 6-3 6-1 la numero 133 della classifica Wta, Himeno Sakatsume. Grazie a questi due risultati, le azzurre si portano a una sola vittoria dall'accesso alle Finals di Shenzhen di settembre, con tre match point da sfruttare domani: aprirà il programma il doppio giocato da Sara Errani e Jasmine Paolini, poi Cocciaretto e Paolini torneranno in campo con gli altri due singolari.