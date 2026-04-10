Ciclismo, Giro Paesi Baschi: Seixas fa tris, vince anche quinta tappa

Paul Seixas fa tris sulle strade del Giro dei Paesi Baschi. Il giovane talento francese della Decathlon CMA CGM Team ha vinto anche la sesta tappa, la frazione di 172 km con partenza e arrivo a Eibar, battendo in uno sprint a due il tedesco Florian Lipowitz (Red Bull Bora hansgrohe), l'unico in grado di restare sulle sue ruote sulle numerose salite odierne. Terza piazza per lo spagnolo Javier Romo (Movistar Team), giunto a 1'03 dalla coppia al vertice. Nella generale adesso Seixas ha un vantaggio di 2'30" sullo stesso Lipowitz, scivola invece al terzo posto a 3'40" Primoz Roglic (Red Bull Bora hangrohe). Domani è in programma la sesta tappa, 135 km da Goizper-Antzuola a Bergara.