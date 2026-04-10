Sci alpino, Brignone: "Già tornare in pista era sfida impossibile, ora curo la gamba"
"I due ori di Cortina sono stati inaspettati, al di là di ciò che potevo credere. Già rimettere gli sci è stato talmente complesso e bello che mai mi sarei aspettata di poter vincere. Ho provato a fare il mio massimo, sciando libera. Ero talmente felice di essere tornata che ho cercato di godermi il momento. Vincere in casa è un'emozione grande, era già una sfida impossibile tornare a gareggiare". Lo ha dichiarato Federica Brignone, reduce dai due ori dei Giochi invernali di Milano-Cortina, in occasione della cerimonia del Centro sportivo Carabinieri tenutasi oggi a Bolzano nell'ambito del Prowinter Season Finale 2026. In merito al futuro e all'eventualità di un ritorno nella prossima stagione, Brignone ha spiegato che "l'obiettivo principale è riprendere le cure. Ho fatto riposare la gamba ma ha ancora bisogno di cure".