Sci alpino, Brignone: "Già tornare in pista era sfida impossibile, ora curo la gamba"

10 Apr 2026 - 19:01

"I due ori di Cortina sono stati inaspettati, al di là di ciò che potevo credere. Già rimettere gli sci è stato talmente complesso e bello che mai mi sarei aspettata di poter vincere. Ho provato a fare il mio massimo, sciando libera. Ero talmente felice di essere tornata che ho cercato di godermi il momento. Vincere in casa è un'emozione grande, era già una sfida impossibile tornare a gareggiare". Lo ha dichiarato Federica Brignone, reduce dai due ori dei Giochi invernali di Milano-Cortina, in occasione della cerimonia del Centro sportivo Carabinieri tenutasi oggi a Bolzano nell'ambito del Prowinter Season Finale 2026. In merito al futuro e all'eventualità di un ritorno nella prossima stagione, Brignone ha spiegato che "l'obiettivo principale è riprendere le cure. Ho fatto riposare la gamba ma ha ancora bisogno di cure".

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