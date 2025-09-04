F1, Antonelli: "Non devo fare errori, Monza pista speciale"

"Monza è un circuito speciale, sarà un weekend speciale. È la mia seconda gara di casa dopo Imola e ho approcciato questa gara in maniera diversa, sono più pronto, con più esperienza e consapevolezza. A Imola non avevo gestito le energie e la concentrazione al meglio. Ora so come reagire meglio a tutte le distrazioni esterne". Lo dice Kimi Antonelli durante la conferenza stampa dei piloti, alla vigilia del Gran Premio di Monza. "Come evitare gli errori? Devo concentrarmi su me stesso - la risposta del pilota Mercedes, che un anno fa proprio a Monza aveva esordito nelle prove libere con uno schianto in Parabolica e la settimana scorsa in Olanda è stato protagonista di un incidente con Leclerc - e su quanto devo fare. Non devo focalizzarmi sul risultato finale". Kimi Antonelli sarà il primo pilota italiano a partecipare al Gran Premio d'Italia dopo Antonio Giovanazzi (2021).