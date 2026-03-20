Eurolega, Fenerbahce-Olimpia 79-75: Milano spreca, si assottigliano le speranze playoff

L'illusione dell'impresa, poi il brusco risveglio e le speranze di playoff che si assottigliano. L'EA7 Milano perde 79-75 contro il Fenerbahce, capolista in Eurolega e campione in carica, e si gioca il primo jolly nella volata per la post season. Lo scontro diretto a Montecarlo di martedì, con il Monaco avanti di due vittorie in classifica, ha tutti i tratti dell'ultima spiaggia. Milano in avvio sfrutta le defezioni dei padroni di casa (tra gli altri, fuori Melli, Hall e Wilbekin) e parte forte: piazza un 11-0, grazie a 7 punti consecutivi di Brooks, e scappa sul +15 (34-19) ma le sfuriate di Jasikevicius contro la leggerezza dei suoi giocatori sortiscono effetto. A inizio ripresa il Fener torna avanti con un 13-2 di parziale (41-42), frutto di una difesa stritolante, e poi allunga con Baldwin (16), l'eterno De Colo (16) e uno strepitoso Horton Tucker (23). È l'ex giocatore dei Lakers con una tripla da 8 metri a 2' dalla fine a chiudere la gara (72-65). Per Milano non bastano i 22 di Brooks e i 15 di Guduric.