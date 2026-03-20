Morto Chuck Norris: attore ed ex campione del mondo di karate, aveva 86 anni

"È con il cuore pesante che la nostra famiglia condivide l'improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris - ha detto la famiglia su Instagram - Per il mondo era un artista di arti marziali, un attore e un simbolo di forza. Per noi era un marito devoto, un padre e un nonno amorevoli, un fratello incredibile e il cuore della nostra famiglia".