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Morto Chuck Norris: attore ed ex campione del mondo di karate, aveva 86 anni

Addio a Chuck Norris: attore del cinema di azione, era stato anche campione del mondo di karate. Aveva 86 anni

20 Mar 2026 - 15:23
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Addio a Chuck Norris. L'attore di cinema d'azione ed ex campione del mondo di karate è morto a 86 anni. Lo ha reso noto la famiglia con una nota ufficiale: "È con profondo dolore che annuncia la scomparsa del nostro amato Chuck Norris, avvenuta ieri (giovedì, ndr) mattina. Vi preghiamo di sapere che era circondato dall'amore della sua famiglia, riposa in pace e che desideriamo mantenere riservate le circostanze". Secondo il sito Tmz nelle scorse ore era stato ricoverato per "un'emergenza medica sull'isola di Kauai".

"È con il cuore pesante che la nostra famiglia condivide l'improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris - ha detto la famiglia su Instagram - Per il mondo era un artista di arti marziali, un attore e un simbolo di forza. Per noi era un marito devoto, un padre e un nonno amorevoli, un fratello incredibile e il cuore della nostra famiglia".

Chi era Chuck Norris?

 Chuck Norris era nato il 10 marzo 1940.  La sua carriera affonda le radici nel servizio militare. È durante l'addestramento nella United States Air Force che scopre il Tang Soo Do, disciplina che segnerà l'inizio della sua ascesa atletica. Tornato negli Stati Uniti, Norris si afferma come un atleta d'élite, conquistando numerosi titoli nazionali e internazionali di karate. La sua dedizione lo ha portato a fondare il proprio stile di combattimento, il Chun Kuk Do, che integra diverse tecniche di difesa personale e filosofia orientale.

In seguito la carriera di attore con la quale era diventato famoso soprattutto per il suo ruolo in "Walker, Texas Ranger", "The Delta Force" e "Missing in Action". Mitico il suo colpo col calcio rotante, celeberrima la scena di lotta con Bruce Lee nel Colosseo durante il film "L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente".

I meme

 Quando la parabola della carriera cinematografica sembrava destinata a scendere, nel 1993 arriva il successo televisivo di Walker Texas Ranger. La serie lo lancia su scala planetaria, rendendolo un volto familiare per diverse generazioni. Proprio questa onnipresenza televisiva ha dato vita, anni dopo, al fenomeno dei "Chuck Norris Facts": una serie di meme che celebrano la sua presunta invincibilità con ironia, trasformando l'atleta in un mito immortale del web.

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