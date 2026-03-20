HOCKEY PISTA

Hockey Pista, le reti più belle degli ultimi turni di Serie A1

Dopo le Finals di Coppa Italia, riprende il campionato: ecco le azioni più belle

20 Mar 2026 - 17:50
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Dopo le Finals di Coppa Italia, riprende il campionato di Serie A1 di Hockey su pista. Qui una raccolta delle reti più belle a partire dalle splendide marcature di Alvaro Morais e Joao Almeida del Trissino, nella supersfida vinta 7-2 in casa del CGC Viareggio. Dalla Toscana alla Lombardia con la doppietta firmata da Andrea Borgo nella partita vinta 9-5 contro il Valdagno. Il Pala “Dal Lago” di Novara ha regalato una sfida emozionante tra l’Azzurra padrona di casa e il CP Grosseto: un 4-4 deciso, nel finale, dai tiri diretti di Jose Moyano (Novara) e da Joaquin Vargas (Grosseto). Il giro porta con alza e schiaccia finale è la firma di Joquin Olmos in Forte dei Marmi-Monza, autore del gol che ha sbloccato i brianzoli. In chiusura ancora il Trissino, recente vincitore dell’ultima Coppa Italia: nel 12-1 rifilato al Monza, è stato Giulio Cocco ad aprire le marcature per i suoi e riportare l’incontro in parità.

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