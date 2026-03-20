Hockey Pista, le reti più belle degli ultimi turni di Serie A1

Dopo le Finals di Coppa Italia, riprende il campionato di Serie A1 di Hockey su pista. Qui una raccolta delle reti più belle a partire dalle splendide marcature di Alvaro Morais e Joao Almeida del Trissino, nella supersfida vinta 7-2 in casa del CGC Viareggio. Dalla Toscana alla Lombardia con la doppietta firmata da Andrea Borgo nella partita vinta 9-5 contro il Valdagno. Il Pala “Dal Lago” di Novara ha regalato una sfida emozionante tra l’Azzurra padrona di casa e il CP Grosseto: un 4-4 deciso, nel finale, dai tiri diretti di Jose Moyano (Novara) e da Joaquin Vargas (Grosseto). Il giro porta con alza e schiaccia finale è la firma di Joquin Olmos in Forte dei Marmi-Monza, autore del gol che ha sbloccato i brianzoli. In chiusura ancora il Trissino, recente vincitore dell’ultima Coppa Italia: nel 12-1 rifilato al Monza, è stato Giulio Cocco ad aprire le marcature per i suoi e riportare l’incontro in parità.