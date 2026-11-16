Eurobasket donne, Capobianco: "Italia sia determinata e attenta con la Lettonia"

16 Nov 2026 - 15:32
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La trasferta a Riga completerà domani il trittico di impegni della nazionale femminile di basket nella prima finestra di qualificazioni a Euro 2027. La squadra di Andrea Capobianco, forte delle vittorie su Slovenia e Austria, conta di fare en plein imponendosi in casa della insidiosa Lettonia, che ha battuto le austriache ma perso con le slovene. Ognuno dei sei gironi qualifica le due migliori squadre al torneo continentale e le azzurre al momento sono saldamente in testa al loro. Per fare un ulteriore passo verso la qualificazione, il ct, Andrea Capobianco, chiede alle sue ragazze di "scendere in campo con la stessa determinazione vista nelle ultime due partite ma con molta più attenzione ai dettagli. Dovremo superarci e mantenere un livello di attenzione incredibile, perchè se la Lettonia prende confidenza in attacco è difficilissima da marcare. In difesa, sono temibili sul primo lato dell'attacco, quindi dovremo sviluppare il gioco su entrambi i lati. Infine - conclude il ct -, va considerata la loro grande forza mentale: non mollano mai nulla e sono formidabili a rimbalzo offensivo". Nei cinque precedenti, la Lettonia ha vinto per tre volte, l'ultima nella fase finale di EuroBasket 2017, quando si impose a Paraga 68-67. Era la partita del fallo antisportivo fischiato nel finale a Cecilia Zandalasini, decisione che di fatto estromise l'Italia dal Mondiale 2018.

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