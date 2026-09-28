Nba, LeBron James: "Per fare cose grandi con i Sixers servono tempo e sacrifici"

"Se si vuole realizzare qualcosa di eccezionale, ci vuole tempo. E per diventare una grande squadra, dovremo fare cose che non sono piacevoli". Si presenta così LeBron James da giocatore dei Philadelphia 76ers, parlando al Media Day della Nba. I Sixers hanno messo insieme quello che si preannuncia come uno dei cinque quintetti più competitivi della Lega, con, oltre all'ex giocatore dei Lakers, Jaylen Brown proveniente da Boston. "Se non lo facciamo - ha proseguito James - allora si dirà: era una squadra fantastica sulla carta, avevamo molto talento, e abbiamo perso al secondo turno» dei playoff. Durante la conferenza stampa, il quattro volte campione Nba ha difeso il concetto di sacrificio per raggiungere un obiettivo collettivo. "Non è negativo quando la gente dice: bisogna fare un sacrificio. Ci sono così tanti giocatori in questo campionato che non hanno mai sacrificato nulla nella loro carriera, segnano 20 o 22 punti a partita e non hanno mai vinto una partita dei playoff. Se è questo che volete fare della vostra carriera, nessun problema, ma non credo che nessuno in questo spogliatoio lo voglia, altrimenti non saremmo qui".