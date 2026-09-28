Nba, LeBron James: "Per fare cose grandi con i Sixers servono tempo e sacrifici"

28 Set 2026 - 21:35
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Se si vuole realizzare qualcosa di eccezionale, ci vuole tempo. E per diventare una grande squadra, dovremo fare cose che non sono piacevoli". Si presenta così LeBron James da giocatore dei Philadelphia 76ers, parlando al Media Day della Nba. I Sixers hanno messo insieme quello che si preannuncia come uno dei cinque quintetti più competitivi della Lega, con, oltre all'ex giocatore dei Lakers, Jaylen Brown proveniente da Boston. "Se non lo facciamo - ha proseguito James - allora si dirà: era una squadra fantastica sulla carta, avevamo molto talento, e abbiamo perso al secondo turno» dei playoff. Durante la conferenza stampa, il quattro volte campione Nba ha difeso il concetto di sacrificio per raggiungere un obiettivo collettivo. "Non è negativo quando la gente dice: bisogna fare un sacrificio. Ci sono così tanti giocatori in questo campionato che non hanno mai sacrificato nulla nella loro carriera, segnano 20 o 22 punti a partita e non hanno mai vinto una partita dei playoff. Se è questo che volete fare della vostra carriera, nessun problema, ma non credo che nessuno in questo spogliatoio lo voglia, altrimenti non saremmo qui".

Ultimi video

00:32
fcred

Il tuffo può attendere, la partita a FC 27 no

01:20
I mondiali di ciclismo

I mondiali di ciclismo

02:25
Red Bull Cliff Diving

Red Bull Cliff Diving

02:25
Redbull Cliff Diving: Heslop vince il titolo mondiale

Redbull Cliff Diving: Heslop vince il titolo mondiale

03:08
Red Bull Cliff Diving: Popovici terzo a Polignano

Red Bull Cliff Diving: Popovici terzo a Polignano

02:31
Red Bull Cliff Diving: Prygorov conquista la vetta della tappa di Polignano

Red Bull Cliff Diving: Prygorov conquista la tappa di Polignano

03:10
Red Bull Cliff Diving: impeccabile Lichtenstein, ma la vittoria sfuma di un soffio

Red Bull Cliff Diving: Lichtenstein impeccabile, ma la vittoria sfuma di un soffio

02:21
Redbull Cliff Diving: Andrea Barnaba raccoglie gli applausi di Polignano

Red Bull Cliff Diving: Andrea Barnaba raccoglie gli applausi di Polignano

03:31
Redbull Cliff Diving: il tuffo di Davide Baraldi

Red Bull Cliff Diving: il tuffo di Davide Baraldi

02:40
Redbull Cliff Diving: Molly Carlson vince la tappa di Polignano

Red Bull Cliff Diving: Molly Carlson vince la tappa di Polignano

03:22
Redbull Cliff Diving: secondo gradino del podio per la Pennisi

Red Bull Cliff Diving: secondo gradino del podio per la Pennisi

03:10
Redbull Cliff Diving: terzo posto per Lisa Faulkner

Red Bull Cliff Diving: terzo posto per Lisa Faulkner

02:01
Redbull Cliff Diving: Elisa Cosetti incanta Polignano

Red Bull Cliff Diving: Elisa Cosetti incanta Polignano

01:42:38
Redbull Cliff Diving: l'evento integrale

Red Bull Cliff Diving: l'evento integrale

01:02
Red Bull Cliff Diving World Series: i segreti della tappa italiana svelati dai protagonisti

Red Bull Cliff Diving World Series: i segreti della tappa italiana svelati dai protagonisti

00:32
fcred

Il tuffo può attendere, la partita a FC 27 no

I più visti di Altri Sport

Il mondo del wrestling in lutto: addio a Pac, morto a 40 anni

Red Bull Cliff Diving a Polignano: 45mila persone in delirio, Heslop campione del mondo

Totti si dà al basket, ma sulla Roma dice...

DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

Red Bull Diving

Red Bull Cliff Diving a Polignano in diretta su Canale 20

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:35
Nba, LeBron James: "Per fare cose grandi con i Sixers servono tempo e sacrifici"
16:58
Tamberi: "In due settimane ho messo chili in maniera impressionante"
16:58
L'appello di McEnroe ai tennisti: "Boicottate gli Slam e avrete più soldi"
16:18
Tennis, Alcaraz punta la Davis e lancia la sfida all'Italia: "Possiamo vincerla"
Federica Brignone nel gigante a Milano-Cortina 2026
16:11
Milano Cortina, il conto delle opere sale a 3,62 miliardi