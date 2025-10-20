Ciclismo, Brandon Fedrizzi e la Petrucci Assali Stefen Makro chiudono la stagione con una vittoria a Camignone

La positiva stagione 2025 della Petrucci Assali Stefen Makro si chiude con un altro successo, il nono della stagione su strada a cui vanno aggiunte altre quattro vittorie su pista.



Ad alzare le braccia al cielo è stato ancora una volta l’altoatesino Brandon Fedrizzi, quinta affermazione personale per lui, che oggi si è imposto allo sprint nel 31° Trofeo Polisportiva Camignone – 17/a Medaglia d’Oro G. Presti a.m.



Sul traguardo di Camignone di Passirano (Brescia) Fedrizzi ha avuto la meglio in maniera nettissima di Marco Andrea Pierotto (Autozai Contri) ed Enrico Andrea Balliana del Team Ecotek.



A completare un’altra grande prestazione di squadra per il sodalizio veronese è arrivato anche il quarto posto di Francesco Tessari.



Si chiude quindi con il sorriso una stagione molto positiva per la squadra del presidente Alberto Murari e del team manager Marcello Girelli che hanno visto i propri ragazzi crescere e maturare nell’arco di tutta la stagione posizionandosi a suon di vittorie e importanti piazzamenti tra le migliori squadre a livello nazionale.



Gioie, come detto, arrivate anche dalla pista, ultimi, solo in ordine di tempo, i due titoli italiani portati in bacheca qualche giorno fa da Tessari.

