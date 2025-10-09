Ciclismo: sabato il Giro di Lombardia, si rinnova sfida Pogacar-Evenepoel

Annunciato l'elenco iscritti della 119/a edizione de Il Lombardia presented by Crédit Agricole, che prenderà il via questo sabato da Como per concludersi, dopo 241 km e 4.400 metri di dislivello, a Bergamo. Il dorsale numero 1 sarà sulle spalle di Tadej Pogacar. Il bicampione del mondo ha vinto tutte le edizioni della Classica delle Foglie Morte alle quali ha preso parte e, in caso di nuovo successo, diventerebbe il primo corridore nella storia a vincere cinque edizioni consecutive di una Classica Monumento. Tra i principali sfidanti annunciati al via figurano Remco Evenepoel, secondo nella scorsa edizione così come agli ultimi Campionati del Mondo ed Europei, Thomas Pidcock, secondo alla Strade Bianche e all'esordio sulle strade de Il Lombardia, Primož Roglic, terzo nell'edizione 2023, e Ben Healy, bronzo al Mondiale di Kigali. Molte le stelle attese al via, tra cui Isaac Del Toro, Egan Bernal, Paul Seixas, Richard Carapaz, Julian Alaphilippe, Mattias Skjelmose, Jai Hindley e, tra gli italiani, Christian Scaroni e Giulio Pellizzari.