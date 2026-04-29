Ciclismo, Richard Carapaz rinuncia al Giro d'Italia

29 Apr 2026 - 16:27
© Getty Images

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Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) non parteciperà al prossimo Giro d'Italia. Lo ha comunicato la sua squadra in una nota ufficiale. La rinuncia del corridore ecuadoregno si aggiunge a quelle di altri due big come Joao Almeida (UAE Team-Emirates) e Mikel Landa (Soudal Quick-Step). Il 32enne, vincitore del Giro nel 2019 e campione olimpico a Tokyo, è reduce da un intervento per rimuovere una cisti e, anche se è già tornato in sella, ha saltato una parte importante della preparazione alla Corsa Rosa. Ora l'ecuadoregno si concentrerà sul Tour de France, dove come miglior risultato ha il terzo posto del 2021.
"Per me è una grande delusione, perché il Giro è una corsa a cui sono sempre stato molto affezionato e che aspettavo con impazienza", ha detto Carapaz. “Cerco sempre di prepararmi al meglio. Ogni volta che partecipo al Giro è davvero speciale. Trovarmi in questa situazione è frustrante perché ho sempre dedicato grande impegno e tempo al ciclismo, ma in questo momento è giusto dare priorità alla mia salute. Cercherò di trarne il massimo e di andare avanti”.

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