F1, anche Kim Kardashian nella festa di Hamilton: il post social

Kim Kardashian illumina la Formula 1 Montecarlo: body trasparente e cuffie Ferrari
© Getty Images | Kim Kardashian a Montecarlo
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Kim Kardashian ha celebrato la prima vittoria di Lewis Hamilton con la Ferrari: l'ex modella, compagna (sebbene i due non abbiano mai ufficializzato) del pilota inglese da inizio anno, su Instagram ha postato una storia con una foto della SF-26 che taglia il traguardo di Barcellona corredata dall'emoji di una coppa e di un cuore.
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