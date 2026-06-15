Settimana decisiva per il recupero di Alcaraz, si attende il via libera dei medici

Il mondo del tennis attende il ritorno di Carlos Alcaraz: il n° 2 del mondo non compete in un torneo ufficiale da due mesi. Il suo ultimo match risale a metà aprile sulla terra rossa di Barcellona. Mentre stava giocando contro Otto Virtanen lo spagnolo ha avvertito un fastidio al polso (gli è stata diagnosticata una tenosinovite, un'infiammazione della guaina sinoviale che riveste i tendini dell'articolazione) e il giorno successivo ha annunciato il suo ritiro dal torneo catalano. Il sette volte vincitore Slam ha dovuto saltare i Masters 1000 di Madrid e Roma e soprattutto il Roland Garros. Con largo anticipo rispetto alle previsioni, il murciano ha poi comunicato che non sarebbe stato presente nemmeno al Queen’s e a Wimbledon. Negli ultimi giorni, Carlitos è stato visto correre insieme al suo preparatore senza indossare più alcun tutore al polso, il che potrebbe significare che il recupero sta procedendo bene e il rientro non dovrebbe essere così lontano.