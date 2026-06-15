Ibra e Cardinale alla Casa Bianca: show tra UFC e il compleanno di Trump

© italyphotopress
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C'erano anche Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale nell'evento Ufc Freedom 250 a Washington, parte della mega-festa di compleanno organizzata per gli 80 anni di Donald Trump.
Il presidente americano ha preso posto sul prato sud, accanto all'ottagono, la gabbia con le sbarre, allestita per i 14 combattenti di arti marziali miste, nel primo evento sportivo professionistico mai tenuto alla Casa Bianca, tra oltre 4.000 presenti.
"È qualcosa che non mi sarei mai aspettato, è semplicemente fantastico. Godiamocela, sarà un grande incontro", ha detto Ibra a ridosso del primo incontro tra il brasiliano Diego Lopes, che ha vinto per ko contro l'americano Steve Garcia, nella categoria pesi piuma.