Ciclismo, Patrik Pezzo Rosola tra i migliori in Coppa delle Nazioni. Matteo Tudurachi quinto alla Sandrigo-Monte Corno

Il veronese e figlio d’arte Patrik Pezzo Rosola, portacolori della Petrucci Assali Stefen Makro, si è fatto onore in maglia azzurra della Nazionale italiana Juniores nella prova di Coppa delle Nazioni in Slovacchia.



Dopo il terzo posto ottenuto a cronometro nella prima tappa, oggi ha concluso nella pancia del gruppo l’ultima frazione di 130.2 chilometri a Podhájska e ha concluso la Medzinárodné dni Cyklistiky al sesto posto in classifica generale finale. Un risultato davvero molto positivo al cospetto di alcuni dei migliori talenti del ciclismo mondiale. Una bella soddisfazione per tutta la società del presidente Alberto Murari.



La gara è stata vinta dall’altro italiano Roberto Capello con 7 secondi di vantaggio sul ceco Patras e 8 secondi sul lettone Logins. Quindi Patrik Pezzo Rosola sesto classificato con un distacco di soli 11 secondi.



Oggi la squadra veronese del team manager Marcello Girelli ha partecipato anche ad una classica in salita del calendario Juniores, la 47esima edizione della Sandrigo - Monte Corno, nel Vicentino. Vittoria di Giacomo Rosato del Team F.lli Giorgi. La Petrucci Assali Stefen Makro ha piazzato al quinto posto Matteo Tudurachi con un distacco di 1’54”.